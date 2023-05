Champions League voor Ajax verder uit zicht na doelpuntloos gelijkspel tegen AZ

Een plek in de voorronde van de Champions League raakt almaar verder uit zicht voor Ajax. Een rol in de Europese marge dreigt komend seizoen, na een 0-0 gelijkspel tegen AZ. De achterstand op PSV bedraagt inmiddels vijf punten.

Een flauw fluitconcertje daalt neer op de spelers van Ajax, meteen na afloop, maar een avond lang weerklinkt vooral een vreemd soort berusting in Amsterdam. In een rampseizoen op alle fronten is een plek in de voorronde van de Champions League verder uit zicht dan ooit.

Niet lang nadat PSV een overwinning bij Sparta heeft binnengesleept (0-1), eerder op de avond, komt Ajax tegen AZ niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel in de Johan Cruijff Arena. Tegen elven bedraagt de achterstand op de Eindhovenaren vijf punten, met nog slechts een paar wedstrijden te gaan.

Europa League

De frustratie druipt er vanaf bij de spelers van Ajax, zeker wanneer Edson Alvarez weer een soort halve kopstoot uitdeelt in de slotfase, deze keer aan AZ-speler Sam Beukema. De rijkste club van Nederland dreigt zich op te moeten maken voor de Europa League: zowel sportief als financieel een dreun. Ook de positie van trainer John Heitinga wordt er daarmee niet sterker op.

Dat met name de eerste helft zich in Amsterdam zonder doelpunten voltrekt, mag een klein wonder heten: voor beide doelen ligt de bal meermaals voor het binnen schieten, maar de keepers Mathew Ryan en Geronimo Rulli zijn steeds baas over de situatie.

De meeste kansen zijn voor rust voor de thuisploeg. Mohammed Kudus schiet naast, Steven Bergwijn schiet snoeihard op de paal na een knappe actie en Brian Brobbey kopt onder een voorzet van Dusan Tadic door, pal voor de beter gepositioneerde Kudus langs. De grootste kans is vlak voor rust opnieuw voor Brobbey, die van dichtbij veel te slap en voorspelbaar afwerkt, waarna Bergwijn de rebound via de lat over schiet.

AZ zet daar bij vlagen het aardigste positiespel tegenover, maar de Alkmaarders zijn vaker dreigend dan écht gevaarlijk. Veruit de grootste kans voor rust is voor Tijani Reijnders, die met een fraaie bal wordt weggestuurd door Yukinari Sugawara, maar van dichtbij op Rulli stuit.

Niet spectaculair, wel boeiend

Na rust verandert het spelbeeld niet direct. Tadic ziet een vrije trap via de muur rakelings naast gaan, AZ loert aan de overkant op de ruimtes achter de Amsterdamse verdediging. De wedstrijd is niet spectaculair, wel boeiend, bovenal wat de slag op het middenveld betreft: een tactisch gevecht tussen technisch uitstekende spelers aan beide kanten.

Ajax is ook in de tweede helft het vaakst dreigend, maar echt grote kansen worden stilaan steeds wat zeldzamer. Tadic weet Brobbey na een snelle aanval niet te bereiken, Taylor schiet even later wild over, en steeds wat moedelozer oogt het spel van de thuisploeg.

Volledig scherm Moedeloosheid bij Brian Brobbey, die Ajax naarmate de tweede helft vordert steeds minder kansen ziet creëren. © ANP

Een kwartier voor tijd is nota bene AZ het dichtst bij de openingsgoal, als invaller Mayckel Lahdo handig naar binnen dribbelt en tegen de binnenkant van de paal schiet. Eerst klinkt een zucht van verlichting op de tribunes, niet veel later een cynisch gefluit.

Bergwijn is in de slotfase nog dicht bij de winnende goal, maar de machteloosheid overheerst ook nu bij Ajax. Het seizoen is mislukt, de grondige renovatie kan beginnen, deze keer met de hand noodgedwongen op de knip.

