'Chelsea, City en Bayern volgen Frenkie de Jong'

'Zoet pikt de leidersrol nadrukkelijk op bij PSV'

9:02 PSV piepte en kraakte, gisteren in de gewonnen uitwedstrijd tegen Excelsior (1-2). In de tweede helft wees alles erop dat de Rotterdammers langszij zouden komen, maar doelman Jeroen Zoet hield zijn ploeg wederom op de been. Trainer Phillip Cocu is lovend over de keeper die deze zomer nog op een transfer aasde.