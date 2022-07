Chelsea moet fors bedrag betalen voor Aké, concurrent Sinisterra toch niet naar Barça

Clubdirec­teu­ren woedend over verbod online gokrecla­mes: ‘Valt niet uit te leggen’

De mededeling dat sponsoring door online gokbedrijven bij clubs per 2025 wordt verboden, is hard aangekomen in het betaald voetbal. De schadepost bedraagt per club tussen de 500.000 en vijf miljoen euro per seizoen. Directeuren eisen uitleg van politiek Den Haag. ,,Deze manier van besluitvorming komt heel knullig over.”

9 juli