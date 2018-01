Club América aast op Luuk de Jong

Het topteam uit Mexico-stad heeft de afgelopen periode belangstelling getoond voor De Jong, die inmiddels online een onderhoud heeft gehad met de clubleiding van Club América. Een officieel bod is er nog niet bij PSV en vooralsnog gaan alle partijen ervan uit dat De Jong zich donderdag in Eindhoven gewoon meldt bij de eerste training van de club in 2018. Als het de komende dagen allemaal concreet wordt, bekijkt De Jong eerst nog het sportieve en financiële plaatje.

Quote Als Luuk de Jong vertrekt, gaat verhuur Sam Lammers naar Sparta niet door. Hoe PSV erop gaat reageren, is nog onduidelijk. In principe mocht De Jong vorige zomer voor ongeveer 7 miljoen euro weg en hij was ook op een haar na verkocht aan het Franse Bordeaux, dat werkelijk op het laatste moment een transfer annuleerde. Of PSV nu nog steeds deze 7 miljoen euro wil, is afwachten. Voor de Mexicanen is het niet het grootste struikelblok.

De Jong was het afgelopen halfjaar toch weer regelmatig belangrijk voor PSV, hoewel hij niet altijd een basisplek had. Met hem bij de selectie beschikte PSV in sommige wedstrijden over een breekijzer en in meerdere duels in de basis voldeed De Jong goed. Met de kopsterke De Jong in de ploeg kan PSV soms ook kiezen voor wat opportunisme en dat is ook dit seizoen weer een paar keer een ijzersterk wapen gebleken.



Romero