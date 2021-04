Clubrecord lonkt voor FC Utrecht, Advocaat dicht bij 200ste eredivisiezege

VVV-Venlo - FC Groningen (zaterdag 18.45 uur)

• Voor het eerst in de clubhistorie kan VVV negen opeenvolgende duels verliezen. Tijdens de seizoenen 1978/79 en 1991/92 verloren de Venlonaren ook acht keer op rij. Laat FC Groningen net een tegenstander zijn waarvan sinds 2010 niet meer werd verloren in De Koel. Dat biedt perspectief.



• VVV beschikt over Giannis Giakoumakis. De topscorer maakte al 24 doelpunten. Nooit eerder in de geschiedenis degradeerde de topschutter van het eredivisieseizoen met zijn club. VVV staat momenteel zestiende. De laagste klassering van het elftal van een topscoer is een elfde plaats.



• Gaat het eindelijk gebeuren: de eerste strafschop die FC Groningen krijgt dit seizoen? VVV mocht daarentegen al negen keer aanleggen vanaf elf meter.

FC Twente - Vitesse (zaterdag 20.00 uur)

• FC Twente zal de negatieve tendens willen doorbreken, met slechts één zege in twaalf duels. Dat was uitgerekend tegen Vitesse: 0-2, op 14 februari.



• Als FC Twente niet van Vitesse wint, dan heeft het tien thuisduels niet gewonnen. Dat gebeurde één keer eerder, in het seizoen dat de Tukkers degradeerden (2017/18).



• Remko Pasveer heeft het clubrecord van Piet Velthuizen van meeste clean sheets in zicht. De doelman hield al tien keer de nul, net zo vaak als Eloy Room (2015/16). Nu jaagt hij op Velthuizen, die dat twaalf keer lukte, in 2012/13.

Willem II - AZ (zaterdag 20.00 uur)

• De trainerswissel bij Willem II pakt vooralsnog goed uit. Onder Zeljko Petrovic voetbalden de Tilburgers al twaalf punten bij elkaar, in acht duels. De ontslagen Adrie Koster had liefst achttien wedstrijden nodig voor tien punten. Willem II is daardoor opgekrabbeld naar de vijftiende plaats en is vijf duels op rij ongeslagen (alleen Ajax doet het op dat front beter, vijftien keer).



• Trainer Petrovic lijkt zijn formatie gevonden te hebben. De afgelopen vier duels (twee zeges, twee remises) startten telkens dezelfde namen. De laatste keer dat bij Willem II vijf keer achter elkaar deze spelers in de basis stonden tijdens een eredivisiewedstrijd, was in 1987.



• Bij AZ lopen twee spelers rond die nog geen enkele minuut hebben gemist dit seizoen: Teun Koopmeiners en Owen Wijndal. Over doorzetters gesproken.

Sparta - PEC Zwolle (zaterdag 21.00 uur)

• Als Sparta niet wint van PEC dan 'verbetert’ het haar eigen record van langste reeks zonder zeges tegen de ploeg uit Zwolle. Dat is nu vijf keer. Tussen 1983 en 1985 zette Sparta ook een zegeloze reeks neer, met vijf gelijke spelen.



• De laatste overwinning op het Kasteel tegen PEC Zwolle in eredivisieverband dateert van 8 september 1988. Slechts twee spelers van het huidige Sparta waren destijds geboren: Aaron Meijers (1987) en Adil Auassar (1986).



• Voor Sparta is het te hopen dat er niet te veel blessuretijd bij komt tegen PEC. Geen enkele ploeg kreeg meer doelpunten tegen na de 90ste minuut dan de Rotterdammers (vier). PEC is juist enorm doeltreffend in de tweede helft, met acht goals van verschillende makelij.

Feyenoord - Fortuna Sittard (zondag 12.15 uur)

• De ontmoeting tussen Feyenoord en Fortuna is ook een ontmoeting tussen de oudste én jongste trainer van de eredivisie. Dick Advocaat (73) zat in 1987 voor het eerst op de bank tijdens een eredivisieduel namens Haarlem. Dat jaar werd Sjors Ultee (33) geboren.



• Feyenoord is een tegenstander die Fortuna goed ligt. In de Kuip stapten de Limburgers vier keer met een zege van het veld. Alleen van Roda JC (6) en FC Volendam (5) werd vaker gewonnen.



• Bij winst van Feyenoord boekt trainer Advocaat zijn tweehonderdste zege in de eredivisie. Dat zou ook een perfect verjaardagscadeau voor Jens Toornstra zijn, die zondag 32 wordt. De laatste Feyenoorder die op zijn verjaardag scoorde, was Andwélé Slory, tegen NAC in 2009.



*Er is geen vermoedelijke opstelling te geven van Feyenoord vanwege de vier coronabesmettingen.

ADO - FC Utrecht (zondag 14.30 uur)

• Liefst 119 wedstrijden heeft ADO het volgehouden, maar nu begint de ploeg van Ruud Brood voor het eerst sinds augustus 2017 weer als hekkensluiter aan een speelronde in de eredivisie.



• Het Haags kwartiertje? Michiel Kramer is er bekend mee. De spits van ADO scoorde tegen FC Utrecht drie keer in of na de 75ste minuut. Twee doelpunten betekenden de gelijkmaker.



• Sinds 2000 speelde aanvoerder Willem Janssen 377 duels in de eredivisie, net zoveel als Gábor Babos. Peter Wisgerhof staat bovenaan dat lijstje met 398 wedstrijden.



• Voor het eerst in de clubhistorie kan FC Utrecht voor het eerst vijf uitwedstrijden op een rij winnen. In 1971 en 2019 bleef het op vier steken.

PSV - Heracles (zondag 14.30 uur)

• PSV kan bogen op een goede balans tegen Heracles. Van de veertig wedstrijden verloren de Eindhovenaren er slechts twee. De enige nederlaag in het Philips Stadion: 0-1 in 1964 door een doelpunt van Gerrit Pesman.



• Noni Madueke kan Arjen Robben dit van de troon stoten, maar dan zal de 19-jarige aanvaller zijn doelpuntentotaal moeten opkrikken van 7 naar 13. Robben is de meest scorende tiener van PSV met 12 goals, 2002/03.



• Donyell Malen heeft nog één goal nodig om zijn vijftigste competitietreffer te maken. Voor zijn 49 doelpunten (36 in eredivisie, 13 in Keuken Kampioen Divisie) had hij 97 wedstrijden nodig.



• Scoort ex-PSV'er Rai Vloet, dan is hij de derde speler in de clubgeschiedenis van Heracles die vijf duels achter elkaar scoort, na Isie Greving (6 in 1964) en Everton (5 in 2010).

FC Emmen - RKC (zondag 16.45 uur)

• Voor het eerst sinds promotie naar de eredivisie is FC Emmen vijf duels op rij ongeslagen. Die reeks zorgt ervoor dat de ploeg van Dick Lukkien niet als hekkensluiter aan een speelronde begint. De laatste keer dat dat gebeurde was op 28 november 2020.



• Vurnon Anita kan zichzelf een prachtig verjaardagscadeau geven. Dan moet de middenvelder van RKC wel winnen in Emmen. Hij speelde twee keer eerder op zijn verjaardag, in 2013 met Newcastle United tegen Benfica in de Europa League en in 2010 met Ajax tegen ADO.



• RKC staat niet bekend om het scorend vermogen, met slechts 26 treffers dit seizoen. In 2021 maakten Ahmed Touba en Richard van der Venne (2) de drie uitdoelpunten. En dan staat bij FC Emmen ook nog Michael Verrips op doel, die sinds zijn komst pas zeven tegengoals kreeg, in zeven duels.

SC Heerenveen - Ajax (zondag 16.45 uur)

• De langste reeks van Ajax zonder nederlaag ligt nog mijlenver uit de buurt: 42 keer, tussen maart en december 1995 onder Louis van Gaal. Verliest Ajax niet in Heerenveen, dan komt de teller op 24 ongeslagen wedstrijden in alle competities. Daar heeft het alle schijn van, want in de laatste 23 ontmoetingen met de Friezen verloor de koploper geen enkele keer.



• Na de ijzersterke start van Heerenveen (16 punten uit 7 duels) wonnen de Friezen nog maar drie wedstrijden, speelden ze negen keer gelijk en verloren acht keer.



• Heerenveen blijkt voor Dusan Tadic een ideale tegenstander. Niemand anders dan de aanvoerder van Ajax scoorde vaker tegen de Friezen dan hij: 13 keer. In de laatste vier competitieduels opende hij telkens de score.

