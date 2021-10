Clubs en KNVB hekelen misdragingen fans: ‘Wil geen weldenkend mens iets mee te maken hebben’

In het statement staat dat alles in het voetbal weer bijna bij ‘het oude normaal is', maar dat dat nog niet vlekkeloos gaat. ,,Helaas moeten we na zo’n tien speelrondes constateren dat supporters zich nog niet bij alle wedstrijden normaal weten te gedragen: spelers zijn bekogeld met plastic bekers bier, met spreekkoren zijn specifieke personen en bevolkingsgroepen beledigd en buiten het stadion vonden bij enkele duels gewelddadigheden plaats.”

En dus doen de KNVB en de clubs een oproep. ,,Betaald voetbal is topsport en topamusement. Rivaliteit geeft hier een extra dimensie aan, maar kent wel duidelijke grenzen. De onderstaande partijen vinden dat de recente reeks misstanden direct moet stoppen. Zij gaan daarom de komende dagen met elkaar bespreken hoe we gezamenlijk het tij kunnen keren. Welke oplossingen kunnen of moeten we op welk moment inzetten? Voetbal is de mooiste sport. Nu we hier weer volop met z’n allen van kunnen genieten, laten we dat niet door een kleine groep verpesten.”