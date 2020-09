Coach Orie: ‘Schaatsbubbel in Heerenveen vrijwel zeker’

,,Maar in dat percentage zit natuurlijk ook wel een stukje hoop", gaf de voorman van Team Jumbo-Visma toe tijdens de ploegpresentatie in Thialf. "Ik hoop in elk geval dat we hier minimaal drie wereldbekers kunnen afwerken. Met of zonder publiek, dat is nog niet duidelijk, maar dat is verder niet aan ons. Dat laten we aan de 'knappe koppen' over."

Volledig scherm Sfeerbeeld van presentator Humberto Tan met onder anderen coach Jac Orie tijdens de teampresentatie van Team Jumbo-Visma in ijsstadion Thialf. © ANP De internationale schaatsunie ISU schrapte eind augustus de eerste vier wereldbekers van het seizoen in Polen (13-15 november), Noorwegen (20-22 november), de Verenigde Staten (4-6 december) en Canada (11-13 december) vanwege de coronacrisis. De Nederlandse schaatsbond (KNSB) en sportmarketingbureau House of Sports legden daarna snel een alternatief plan bij de ISU neer: een aantal weekeinden achter elkaar wereldbekerwedstrijden rijden in Heerenveen, in een bubbelconcept, waarin schaatsers, begeleiders en officials uit de internationale schaatswereld in een veilige en beschermde omgeving hun sport kunnen beoefenen.

,,Als het goed is, komt er deze week duidelijkheid", zegt Orie. ,,Het zou echt geweldig zijn als het lukt met die bubbel. De wereldbeker is een belangrijk onderdeel in het schaatsen. We zijn een kijksport en we willen graag, ook voor onze sponsors, met onze prestaties in de belangstelling blijven. Uiteraard gaan we er alles doen dat iedereen zich aan de coronaregels houdt, want alleen dán kan alles volgens plan doorgaan."

Orie wil niet al te veel speculeren over het verdere verloop van het schaatsseizoen, met de WK afstanden in februari op de olympische baan van de Winterspelen van Peking 2022 als topaffiche. ,,Over dat evenement wordt nog gesproken, heb ik begrepen. Het toernooi staat bij de ISU nog steeds op de kalender en ik hoop ook echt dat het kan doorgaan. Dan gaan we er ook zeker heen met de ploeg. Maar laten we maar niet op de fanfare vooruitlopen. De coronasituatie verandert met de dag. Misschien moeten we dit seizoen wel wat meer gaan uitwijken naar buitenbanen.”