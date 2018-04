Cocu: Basis voor titel in Augsburg gelegd

Door Maarten Wijffels



In een interview in AD Sportwereld vertelt Phillip Cocu morgen dat de basis voor de ommekeer - en daarmee voor de titel - werd gelegd in een hotel in Augsburg. ,,We gingen na Osijek eerst naar Augsburg voor een laatste oefenwedstrijd voor de competitiestart. Daar hebben we in een hotel met de directie en technische staf een heel pittige evaluatie losgelaten op het team, op elkaar. Echt stevig.’’



Eén van de uitkomsten van de sessie was ‘een wezenlijke aanpassing in de speelwijze’, zoals Cocu het noemt. ,,Sinds 2013 had ik PSV altijd met de punt naar achteren op het middenveld laten spelen. Dat was niet voor niets. Met eerst Stijn Schaars en later Andrés Guardado hadden we daar het perfecte eerste aanspeelpunt in de opbouw. Ik hou ervan om te spelen met iemand die in die rol het spel versnelt. Maar de vraag was: moest ik het anders gaan bekijken, omdat Jorrit Hendrix nu een ander type speler is dan Guardado?’’



PSV ging met Hendrix en Marco van Ginkel als duo naast elkaar voor de defensie spelen. En vulde tegelijkertijd ook de derde middenveldpositie anders in. Cocu, zelf als speler een topmiddenvelder, beaamt dat hij nu als coach uit zijn comfortzone trad met deze ingreep. ,,Maar het was wezenlijk. En voor mij leerzaam dat we het aandurfden om toen te veranderen.’’