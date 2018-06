Cocu denkt na over Fenerbahçe

PSV is inmiddels op de hoogte gesteld dat Cocu nu toch bereid is na te denken over iets anders. Overigens heeft Fenerbahçe nog gewoon een trainer in dienst, Aykyt Kocaman, van wie eerst afscheid zou moeten worden genomen. De oude club van onder anderen Dirk Kuyt en Pierre van Hooijdonk heeft wel net een nieuwe president. Mocht PSV op korte termijn moeten doorschakelen voor de trainerspositie dan is Mark van Bommel de nummer 1-kandidaat. Hij is volledig gediplomeerd en met hem is de afgelopen jaren al een vervolgtraject besproken. Van Bommel is nu trainer van PSV onder 19 en met dat elftal werd hij kampioen van Nederland.