Cocu evenaart Rijvers met derde landstitel

Superieur PSV grijpt landstitel tegen dramatisch Ajax

18:51 De 24ste landstitel uit de clubhistorie van PSV, hij zal de boeken in gaan als een kampioenschap met extra cachet. In een rechtstreeks duel werd Ajax totaal de vernieling in gespeeld: 3-0. Met ook nog tien punten verschil op de ranglijst is er geen enkele discussie meer: PSV neemt met recht de titel van Feyenoord over.