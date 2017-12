Cocu: Zege in Arena niet beslissend voor titelstrijd

Van Bronckhorst ziet voordelen afsteken fakkels, clubleiding duidelijk niet

14:18 Trainer Giovanni van Bronckhorst sloot het wekelijkse perspraatje af met de woorden ‘niet meer doen dus’. Het ging over de vele fakkels die de aanhang van Feyenoord achter het doel afstak in de slotfase van de wedstrijd tegen Napoli. Van Bronckhorst had aanvankelijk anders gereageerd op vragen over het afsteken van fakkels.