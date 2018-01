Cocu ziet Koeman wel zitten als bondscoach

Matig PSV boekt belangrijke zege in Enschede

27 januari PSV won ook zijn tweede uitwedstrijd na de winterstop. Dat kan een belangrijk gegeven zijn in de rest van de titelrace, waarin de ploeg van Phillip Cocu in elk geval tot morgenmiddag acht punten voorsprong heeft op Ajax. Want er resten de koploper van de eredivisie nog maar zes potjes buitenshuis tegenover acht in Eindhoven.