Cody Gakpo maakt Nederlands elftal vol bij Liverpool, wie waren zijn voorgangers?

Als er geen kink meer in de kabel komt, wordt Cody Gakpo de elfde Nederlander die het shirt van Liverpool draagt. Virgil van Dijk, Dirk Kuyt en Georginio Wijnaldum kennen we natuurlijk allemaal, maar wie waren die andere landgenoten ook alweer? Een overzicht.

Erik Meijer (1999 - 2001)

De eerste Nederlander bij Liverpool was Erik Meijer, die in 1999 overkwam van Bayer Leverkusen. Het avontuur in Engeland werd sportief gezien geen enorm succes voor de voormalig spits van FC Eindhoven en PSV. Hij speelde 24 duels en wist daarin twee keer te scoren. Na een aardig eerste seizoen werd hij in zijn tweede contractjaar verhuurd aan Preston North End FC.

Sander Westerveld (1999 - 2002)

Vanaf het seizoen 1999/2000 stond Sander Westerveld onder de lat bij Liverpool. Hij maakte destijds de overstap van Vitesse en pakte met Liverpool verschillende prijzen. De UEFA Cup werd in 2001 gewonnen ten koste van het Spaanse Deportivo Alavés (5-4). Daarnaast pakte Liverpool in dat jaar ook de League Cup, de FA Cup, de UEFA Super Cup en de Engelse Super Cup. Westerveld keepte 75 duels in de Engelse Premier League voor The Reds.

Jan Kromkamp (2006)

Jan Kromkamp begon het seizoen 2005/2006 bij het Spaanse Villarreal, maar kwam na de kerst dankzij een ruiltransfer bij Liverpool terecht. Hij speelde er slechts een half jaar en wist er geen basisplaats te veroveren. Tijdens zijn maanden op Anfield kwam de verdediger tot veertien competitieduels, alvorens hij in de zomer van 2006 een contract tekende bij PSV.

Volledig scherm Jan Kromkamp (links) speelde veertien competitieduels voor Liverpool. © AP

Boudewijn Zenden (2005 - 2007)

Hij speelde de Champions League-finale van 2007 (AC Milan - Liverpool, 2-1), maar verder beklijft het verblijf van Boudewijn Zenden bij Liverpool niet echt. Hij won desalniettemin de Europese Super Cup (2005) en de Engelse Super Cup (2006). In twee seizoenen speelde Zenden 23 duels, waarin hij twee keer scoorde. Hij verliet in 2007 Liverpool transfervrij voor Olympique Marseille.

Dirk Kuyt (2006 - 2012)

Dirk Kuyt werd voor zo'n tien miljoen pond overgenomen van Feyenoord en kende vervolgens zes verdienstelijke jaren bij Liverpool. In de Champions League-finale van 2007 scoorde hij het enige doelpunt van Liverpool. In het seizoen 2010/2011 was de Nederlander de clubtopscorer bij de club.

Dat Kuyt met The Reds buiten de League Cup (2012) geen prijs wist te winnen, is een klein smetje op zijn verblijf in Liverpool. In 2012 vertrok hij naar het Turkse Fenerbahce. Hij is de Nederlander met voorlopig de meeste officiële duels voor de club: 285.

Volledig scherm Dirk Kuyt verloor in 2007 de Champions League-finale van AC Milan (2-1). Links Káká.

Ryan Babel (2007 - 2011)

Ryan Babel verdiende de transfer naar Liverpool onder meer dankzij een sterk EK-onder 21. Ajax incasseerde een slordige 18 miljoen euro voor de aanvaller, wiens avontuur op Anfield geen enorm succes was. Met naast Kuyt ook de Spaanse topspits Fernando Torres in de gelederen, was de concurrentie ook fors.

In 92 competitieduels kwam Babel tot twaalf goals. Daarnaast viel hij ook op door een tweet met een gefotoshopte afbeelding van scheidsrechter Howard Webb, in het shirt van Manchester United. Babel verstuurde die tweet nadat Liverpool van United verloor dankzij een dubieuze pingel.

Georginio Wijnaldum (2016 - 2021)

Georginio Wijnaldum tekende medio 2016 een contract bij Liverpool, dat dertig miljoen euro overmaakte naar Newcastle United. Onder trainer Jürgen Klopp werd de middenvelder snel basisspeler bij Liverpool, dat gestaag een van de beste ploegen van Europa werd.

Wijnaldum won met de club in 2019 de Champions League en werd in 2020 kampioen van Engeland. Voor Liverpool speelde de voormalig Feyenoorder en PSV’er meer dan tweehonderd officiële duels. In 2021 verliet de Oranje-international Engeland transfervrij voor Frankrijk om voor PSG te voetballen.

Volledig scherm Wijnaldum en Virgil van Dijk vierden de winst van de Champions League in 2019. © AFP

Virgil van Dijk (2018 - heden)

De meest succesvolle Nederlander in het shirt van Liverpool tot nog toe. In januari 2018 debuteerde de Bredanaar, een van de duurste verdedigers uit de geschiedenis, voor de club. Scorend in de derby tegen Everton nota bene.

Met Van Dijk in het centrum werden later de Champions League en Premier League naar Anfield gebracht. Van Dijk werd in 2018/2019 verkozen tot speler van de competitie in Engeland. In 2020 raakte de verdediger zwaar geblesseerd en lag hij er ruim negen maanden uit. Desalniettemin speelde hij al meer dan 200 duels voor de club, waar hij nog een contract heeft tot medio 2025.

Ki-Jana Hoever en Sepp van den Berg

De twee onbekendste in het rijtje zijn waarschijnlijk Ki-Jana Hoever en Sepp van den Berg. Het duo kwam in 2019 voor het eerst uit in het shirt van Liverpool. Hoever debuteerde in januari, Van den Berg in september. Verder dan wat bekerduels kwamen de jongelingen niet. Hoever is nu in loondienst van Wolverhampton Wanderes, dat hem heeft verhuurd aan PSV. Van den Berg is door Liverpool gestald bij Schalke 04.

