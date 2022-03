Cody Gakpo mist tóch halve finale bekertoernooi en richt zich op PSV-Heracles

Cody Gakpo mist woensdag toch de halve finale in het bekertoernooi met PSV. De aanvaller is nog niet fit voor het treffen met Go Ahead Eagles. Vanuit PSV klonk eerder deze week nog voorzichtige hoop door dat hij de wedstrijd zou kunnen halen, maar dat lukt dus niet.

Gakpo is er zondag wel weer bij als PSV het tegen Heracles opneemt, zo wordt nu vanuit PSV gemeld. De club wil geen enkel risico nemen met de aanvaller, die last heeft van enkelklachten en daar eerder al last van heeft gehad.’’

,,Het is jammer, want Cody was in goede vorm’’, aldus Schmidt. ,,We missen veel sleutelspelers voor een lange periode, maar gelukkig deden hun vervangers het goed. Na dit wedstrijdblok verwachten we dat de grootste problemen voorbij zijn. Als we nu overleven, kunnen we met een sterke selectie om de prijzen strijden. Het is moeilijk nu, maar we moeten alles geven.”

Bekerfinale

De beloning bij winst is een bekerfinale en dat is volgens Schmidt een van de mooiste wedstrijden die een voetballer kan meemaken met een team. ,,In elk land is dit zo’n speciale wedstrijd. Nee, ik heb geen enkele twijfel dat onze spelers dat niet weten of beseffen.” Het is negen jaar geleden dat PSV in de finale om de KNVB-beker stond en ook dat is de trainer niet ontgaan. ,,Vooral in het begin van het toernooi is er vaak een gevaar dat spelers niet gemotiveerd zijn. Ze weten nu absoluut dat ze bij een goede wedstrijd een kans hebben op deze finale.”