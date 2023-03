Coëfficiëntenfeest Nederland met paar weken uitgesteld, ondanks uitstekende prestaties AZ en Feyenoord

Want met Sporting en Benfica, dat actief is in de Champions League, heeft Portugal nog twee troeven in handen. Beide ploegen kunnen in hun toernooi nog maximaal twee coëfficiëntenpunten scoren. Als beide topclubs met alleen maar zeges de trofee winnen, voegt Portugal nog vier punten toe aan het totaal. Dat lijkt onwaarschijnlijk, maar het is genoeg om het huidige gat met Nederland te dichten. Daarvoor is echter wel van belang dat zowel AZ als Feyenoord snel het Europese toneel verlaten.