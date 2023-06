Column Arjan Schouten | Na mislukte megalomane projecten blijkt dat ook in Almere geduld loont

Programma Nations League: zo bereidt Oranje zich voor op Final Four in eigen land

Denzel Dumfries (Internazionale) en Nathan Aké (Manchester City) staan zaterdag tegenover elkaar in de finale van de Champions League, maar voor de meeste Oranje-internationals kan de blik op de Nations League. Dit is het programma van de selectie van bondscoach Ronald Koeman op weg naar de Final Four in eigen land.