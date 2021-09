Column Hugo Borst | Andre Onana is het Ajax-shirt niet meer waard, klaag die weggooier aan

Mijn bewondering gaat uit naar de vierde keeper van Willem II. Omdat keeper 1 zich had ziekgemeld, keeper 2 geblesseerd was en keeper 3 net rood had gekregen, mocht Connor van den Berg zijn debuut maken tijdens NEC - Willem II.



Geen idee of die jongen een blijvertje is, maar hij zag er goed uit – zo noemen we keepers die, liefst met een beetje stijl, ballen tegenhouden. Want dat deed hij in Nijmegen. Hij hield de nul en bezorgde zijn club een punt. Connor is heel jong (20), niet overdreven lang (1,87 meter) en verdient een habbekrats (ik schat 25.000 bruto per jaar). Deze krant geeft hem vandaag nogal zuinigjes een 7 voor zijn prestatie van formaat.