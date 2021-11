Column Hugo Borst | Lege stadions? Dit schudden Rutte & De Jonge uit hun louche mouwen

Nu spelen zonder supporters? Dit gaat misschien nog veel langer duren dan drie weken, vreest NEC-directeur

NIJMEGEN - Dat er nu geen publiek welkom is bij eredivisiewedstrijden is een tegenvaller, maar het is belangrijker om alvast na te denken over de gevolgen voor het voetbal als de maatregelen verlengd worden. Dat vindt algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC.

7:45