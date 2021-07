Column Hugo Borst | Tweede assistent van Van Gaal schijnt verrassende naam te worden

VIDEO Aad de Mos loopt Ronaldo tegen het lijf op Ibiza: ‘Qua talent de grootste op aarde ooit’

6 juli Aad de Mos is tijdens het EK druk bezig met het plaatsen van video’s op Instagram, waarbij hij zijn licht laat schijnen op het toernooi. Daarbij was vandaag wel een heel bijzondere gast aanwezig, want de oud-trainer liep op Ibiza voormalig topspits Ronaldo - die hij in 1994 onder zijn hoede had bij PSV - tegen het lijf.