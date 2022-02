Column Hugo Borst | Van Nistelrooy maakte 347 goals in 589 duels: niet gunstig als je een toptrainer wilt worden

Helemaal gitzwart is zijn baard niet meer en Ruud begint lichtjes te kalen. Hij draagt tegenwoordig een bril en niet eens eentje uit het duurdere segment. Vergelijk de man die 15 jaar terug aerodynamisch en explosief was met de anonymus van nu. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat het verval begint in te treden, maar dat is toch te kort door de bocht. Ruud van Nistelrooy wordt een jaar of 90, dus al grijzend en kalend zit hij pas op de helft van zijn leven. Rustig aan, jongen.