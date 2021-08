Column Hugo Borst | Verdient Wim Jonk echt aan zijn spelers?

PSV spoelt Europese kater weg met heerlijke wedstrijd tegen Groningen

28 augustus PSV is ook in de derde wedstrijd van dit seizoen in de eredivisie schadevrij gebleven. In Eindhoven ging FC Groningen met 5-2 over de knie, na een duel waarin na een voorsprong PSV op een 1-2 achterstand kwam. In een korte fase voor rust ging bijna alles mis en creëerden de Groningers vier kansen.