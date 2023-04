Column Sjoerd Mossou | De ellende van degraderen wordt schromelijk overschat

FC Twente walst voor rust compleet over machteloos Cambuur heen, Gijs Smal blinkt uit met drie assists

FC Twente heeft met speels gemak drie punten gepakt tegen Cambuur. Met name voor rust werd de hekkensluiter compleet weggespeeld in de Grolsch Veste: 4-0. FC Twente neemt zodoende de vijfde plek weer over van Sparta en loopt in op AZ.