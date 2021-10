Column Sjoerd Mossou | De romantiek van het voetbal is nog niet helemaal dood

Noa Lang laat Louis van Gaal lachen: ‘Is toch ongeloof­lijk? Ik heb dat direct gecorri­geerd’

9 oktober Noa Lang maakte gisteravond zijn debuut voor Oranje. De 22-jarige aanvaller van Club Brugge viel in de 62ste minuut in voor rechtsbuiten Steven Berghuis, maar wisselde al na zo’n vijf minuten van flank met linksbuiten Cody Gakpo. ,,Dat is toch ook ongelooflijk?”, zei Van Gaal lachend. ,,Ik heb dat direct gecorrigeerd, want dat was niet de bedoeling. Ik wilde hem op rechts zien.”