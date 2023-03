Column Sjoerd Mossou | Een stem op Gianni Infantino, want voor principes koop je weinig

Periodeti­tel ver weg voor ADO, Dick Advocaat over kritiek op B-keuze tegen PSV: ‘Interes­seert me geen bal’

De derde periodetitel leek voor ADO Den Haag recent nog zo dichtbij, maar na de kansloze nederlaag tegen Heracles Almelo (0-3) is die plots mijlenver weg. De ploeg van Dick Advocaat moet hopen op een wonder om het Bronzen Schild alsnog in handen te krijgen.