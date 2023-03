Column Sjoerd Mossou | Geertruida heeft iets wat meer Feyenoorders in de geschiedenis mateloos populair maakte

PSV laat Amerikaan­se middenvel­der alsnog vertrekken naar zijn thuisland

PSV heeft het contract met de Amerikaanse middenvelder Richard Ledezma verlengd tot medio 2025. De 22-jarige speler zal echter tijdelijk niet voor de Eindhovenaren uitkomen. Hij wordt verhuurd en ontbreekt daarom ook in de selectie voor de wedstrijd tegen Vitesse om een huurovereenkomst af te ronden. Ledezma gaat naar verluidt spelen bij New York City in zijn geboorteland.