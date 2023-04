Column Sjoerd Mossou | Laat de klootzakken dat gevoel niet van ons afpakken

Supporters­ver­e­ni­ging De Feijenoor­der neemt afstand van wangedrag: ‘Zoals John zei, gebruik je verstand’

Supportersvereniging FSV De Feijenoorder wil “nadrukkelijk afstand nemen van het belachelijke gedrag van enkele mensen” die woensdag in De Kuip aanwezig waren bij het bekerduel tussen Feyenoord en Ajax. Dit laat de organisatie weten in een reactie op de incidenten die zich afspeelden bij de wedstrijd, die in 2-1 voor Ajax eindigde.