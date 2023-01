Column Sjoerd Mossou | Lege uitvakken laffe noodgreep over de rug van de meerderheid

Columnist Sjoerd Mossou schrijft over de lege uitvakken bij Heerenveen - FC Groningen en FC Twente - FC Utrecht. ,,Dat brengt ons bij een logische vraag. Namelijk: wonen er in Nederland significant méér totale randdebielen dan in bijvoorbeeld Engeland (of Duitsland)?”