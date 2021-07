Column Sjoerd Mossou | Met het ontslag van De Boer vergooiden de spelers hun recht van spreken

Regenboog­vlag­gen in stadion Boedapest: 'UEFA gebogen voor de druk’

27 juni De UEFA staat regenboogvlaggen toe in de Puskás Aréna tijdens Nederland - Tsjechië. De KNVB liet eerder weten dat de UEFA alleen vlaggen met de kleuren van het land toestaat in de fanzone. Fans met de bewuste vlag moesten die opbergen van Hongaarse beveiligers. De voetbalbond zegt nu dat de fanzone onder de verantwoordelijkheid van lokale autoriteiten valt. ,,De UEFA zou zo’n symbool zeer welkom heten in de fanzone.”