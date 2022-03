Column Sjoerd Mossou | Onbetaalbaar sprookje: supporters van NAC die de Arabische sjeik de deur wijzen

In belangrijk­ste week op weg naar WK kan Louis van Gaal zijn grote troef niet uitspelen

De belangrijkste week op weg naar het WK is voor Louis van Gaal plotseling een week van improviseren. De bondscoach zit in zelfisolatie in het spelershotel. Zijn grote troef, het rechtstreeks beïnvloeden van internationals op het trainingsveld, kan hij niet uitspelen. En hoe coacht hij zaterdag tegen Denemarken?

23 maart