Column Sjoerd Mossou | Waarom 2022 het jaar van Louis van Gaal gaat worden

Columnist Sjoerd Mossou gaat komend jaar extra genieten van de fratsen van Louis van Gaal. ‘Genieten bedoel ik in de breedste zin van het woord: dus inclusief de verbazing, de ergernis, de plaatsvervangende schaamte, de vertedering en de lach. Van Gaal is wat milder geworden, maar tot op zekere hoogte.’

Over het leven van Louis van Gaal verschijnt binnenkort een bioscoopfilm. Dat is goed nieuws natuurlijk, maar ook weer niet, want zo’n film heeft onvermijdelijk ook iets definitiefs.

Zij gelooft in mij over André Hazes was niet alleen een schitterende documentaire, je wist meteen: dit is het standaardwerk, de finale, het onherroepelijke slotstuk. Alles wat er daarna nog bij zou komen was, artistiek gezien, in één klap overbodig geworden.

Verderop op deze site vertelt Van Gaal dat hij heel oud gaat worden, gelukkig, want hij heeft de genen van zijn moeder. Dat is een geruststellende gedachte, maar we kunnen er moeilijk omheen dat we nu toch echt bij het laatste hoofdstuk zijn aanbeland.

2021 was het jaar van de laatste aanloop, eind volgend jaar gaat Louis nog één keer voor de ultieme reuzensprong met Oranje, landend in de zandbak van Qatar, bij voorkeur met een wereldbeker in zijn handen.

Daarna is het klaar - en is Louis van Gaal in essentie alleen nog de man van Truus.

Het is daarom aan te raden nog één keer ongebreideld te genieten van Van Gaal, misschien wel het wonderlijkste fenomeen dat ons voetbal ooit voortbracht. ‘Genieten’ bedoel ik in de breedste zin van het woord: dus inclusief de verbazing, de ergernis, de plaatsvervangende schaamte, de vertedering en de lach. Van Gaal is wat milder geworden, maar tot op zekere hoogte.

,,Mijn imago komt niet overeen met de persoon die ik ben’’, zegt Van Gaal over zijn nieuwe film (die hopelijk Ben ik nou zo slim? gaat heten). ,,Helaas. Je moet me persoonlijk kennen om door dat imago heen te kijken.’’

Ik weet nog niet helemaal zeker of ik Louis per se ‘persoonlijk’ wil kennen, ik houd juist zoveel van het personage, van zijn fratsen en van de fascinerende, unieke, nimmer vervelende voetbaltrainer.

Wat we wel zeker weten: 2022 wordt het jaar van Louis. Dat belooft wat.

