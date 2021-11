Column Thijs Zonneveld | Avondje lachen met Dirk Kuyt & Wesley Sneijder, alsof ze een sketch opvoerden

Podcast | ‘Wedstrijd Ajax geeft wel een stapel huiswerk’

Ajax is door in de Champions League na een 1-3 zege op Borussia Dortmund. Na vier groepswedstrijden is de volgende ronde al een feit. In de AD Voetbalpodcast bespreekt presentator Etienne Verhoeff met Sjoerd Mossou, vanuit het Westfalenstadion, de lessen voor de Amsterdammers. ,,Deze wedstrijd is perfect voor Erik ten Hag.”

4 november