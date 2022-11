Column Thijs Zonneveld | Wat Dennis Bergkamp nu doet? Geen idee, maar ik wil het ook niet weten

Huilend op de wc in schoolpau­ze, nu multimiljo­nair met eigen voetbal­club: ‘Ze wilden geen Turk in de klas’

Als zoon van de eerste generatie Turkse gastarbeiders werd Atilla Aytekin uitgescholden, gekleineerd en vernederd. Inmiddels behoort de zakenman met Zutphense roots tot de rijkste mannen van Nederland en is hij eigenaar van voetbalclub Fortuna Sittard. Een gesprek over rare vragen, bewijsdrang en Go Ahead Eagles, dat hij graag had willen kopen.

