Column Van Hanegem | Feyenoord zoekt een eeuwigheid een investeerder en nu had die miljonair opeens de pen al in zijn hand?

Een Duitse week voor Feyenoord en Ajax en die is niet alleen op sportief vlak belangrijk voor het Nederlandse voetbal. Beide clubs nemen bij een goed resultaat een enorm voorschot op het meedoen aan het Europese voetbal na de winterstop, de één op een wat hoger niveau dan de ander natuurlijk. Maar de ogen zullen ook gericht zijn op de supporters die hun ploeg achterna reizen naar Berlijn en Dortmund. En dat zijn er nogal wat, want ik hoorde dat er liefst vijfduizend Feyenoorders in het Olympisch Stadion in Berlijn zullen zitten. In Dortmund is het uitvak ook volledig afgeladen met zo’n vierduizend fans van Ajax.