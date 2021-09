Column Van Hanegem | In een topwedstrijd handelt Schmidt alsof PSV nog in de voorbereiding speelt

De Graafschap klopt Excelsior, FC Emmen wint bij NAC

17 september De Graafschap heeft weer aansluiting gevonden bij de top van de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg uit Doetinchem klopte nummer 2 Excelsior in een boeiend gevecht (3-1). NAC verloor enkele dagen na de oorwassing bij Jong Ajax (6-3) opnieuw. Nu was eredivisiedegradant FC Emmen in Breda te sterk: 1-2.