Column Vivianne Miedema | Ik heb Mark Parsons nog gesproken: voetbal is keihard en het is echt zonde dat het zo gelopen is

Na het teleurstellende EK van afgelopen zomer melden we ons maandag weer in Zeist bij het Nederlands elftal. Dat voelt zo vlak na een korte vakantie van twee weken, waarin ik figuurlijk even van de wereld ben geweest, als heel snel. We hebben net een trainingskamp met Arsenal in Duitsland achter de rug om ons voor te bereiden op het nieuwe clubseizoen, maar eerst staat er dus een cruciale wedstrijd met de Leeuwinnen op het programma. Heel de agenda wordt volgepropt. Op 6 september moeten we winnen van IJsland om ons direct te kwalificeren voor het WK volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. Bij verlies moeten we de play-offs in en dat wil je echt niet.