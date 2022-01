Column Vivianne Miedema | ‘Ik maak al jaren gebruik van een psycholoog, daar schaam ik me niet voor’

Mentale hulp? Ik wuifde het in mijn eerste jaren als voetbalprof weg. Ik was een tiener en geloofde er niet in. Hup, gewoon doorgaan. In een zaaltje over je gevoelens praten? Dat hoefde voor mij allemaal niet zo. ‘Gaan we echt niet doen hoor’, dacht ik toen. En kijk nu. Nu vind ik het belachelijk als een club géén psycholoog in dienst heeft.