Column Willem van Hanegem | Als Ajax probleem-Haaland oplost mag je met complimenten strooien, niet als Oranje van Gibraltar wint

Columnist Willem van Hanegem kan in een ‘belangrijke week’ voor Feyenoord niet anders dan constateren dat het na een prima start in Rotterdam allemaal minder is geworden. ‘Tegen Union Berlin moet de ploeg eigenlijk winnen om op koers te blijven voor de knock-outfase en dan komt Cambuur uit.’