Column Willem van Hanegem | Bij PSV ging het over negen minuten extra tijd, maar ze moeten woedend zijn op Obispo

Flets Vitesse geeft op bezoek bij FC Emmen riante voorsprong uit handen en laat weer punten liggen

Vitesse klimt moeizaam uit het dal in de eredivisie. De Arnhemse formatie faalde zaterdagavond in Emmen. De equipe van coach Phillip Cocu liet met een flets optreden een comfortabele 2-0 voorsprong uit handen glippen. De Drentse club verdiende het punt op basis van de passie in de tweede helft volledig: 2-2.

11:28