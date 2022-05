Column Willem van Hanegem | Feyenoord had gewoon met 9-0 moeten winnen bij Fortuna, dan overdrijf ik niet

Stress in de staart met Freek Heerkens (Willem II): ‘Vertrouwen in handhaving is helemaal terug’

Onder in de eredivisie is de spanning om te snijden. Liefst vijf clubs vechten nog om handhaving. Totdat de beslissingen zijn gevallen, peilt deze krant dagelijks de hoogte van de staartstress in de kelder. Vandaag met Freek Heerkens (32), viceaanvoerder van nummer 17 Willem II.

29 april