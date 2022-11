Column Willem van Hanegem | Louis van Gaal zal lijkwit hebben gekeken naar al die spelers van Ajax

Keu­zestress bij Alfred Schreuder en Ruud van Nistel­rooij: wie speelt het best zijn wapens uit tijdens Ajax-PSV?

Als Ajax en PSV elkaar treffen, is dat tegenwoordig een garantie voor doelpunten, zeker in Amsterdam. Liefst 23 goals vielen er in de laatste vijf ontmoetingen. En dan zijn de teams voor de kraker van vanmiddag ook nog eens nagenoeg compleet. Het geeft keuzestress. Én werpt de vraag op: wie speelt het best zijn wapens uit?

8:04