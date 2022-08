Column Willem van Hanegem | Opbouwen? Ze willen allemaal Manchester City imiteren, klinkklare onzin

Natuurlijk is de overwinning van PSV op Excelsior niets bijzonders. Maar toch was het heel belangrijk dat er na de uitschakeling voor de Champions League geen nieuwe teleurstelling zou volgen in Eindhoven. Dat verlies tegen Rangers was natuurlijk niet zomaar een verliespartij. Het is eeuwig zonde dat een domme fout in de opbouw uiteindelijk beslissend is. Keeper Walter Benítez die verdediger André Ramalho over vijf meter de bal gaf met de halve ploeg van Rangers in zijn nek. Ik vraag me al zo lang af waarom clubs dat toch doen? Ramalho kon daar alleen maar kaatsen op zijn keeper en dan ben je dus in dezelfde situatie die er al lag. Sterker nog, als tegenstander hoop je toch dat ze voor dat soort imbeciele oplossingen kiezen? Gratis doelpunten zijn het.