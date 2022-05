Column Willem van Hanegem | Pas op met romantisch gebabbel dat dit voor Feyenoord aanzet is tot meer

Making Memories, dít is Team Feyenoord!

De goals van Cyriel Dessers, de loopacties van Guus Til, de tackles van Gernot Trauner. Maar Team Feyenoord is veel meer dan een elftal voetballers. Dat blijkt wel uit de groepsfoto die voor elke Europese trip wordt gemaakt bij de club. Uiteraard ook in aanloop naar de finale, in het trainingskamp in Lagos.

25 mei