Column Willem van Hanegem | Ruud van Nistelrooij, waarom zeg je dat nou?

AZ weet Tijjani Reijnders langer aan zich te binden: nieuw contract tot 2027

AZ heeft het contract van Tijjani Reijnders opengebroken en verlengd tot 2027. Daarmee slaan de Alkmaarders een belangrijke slag want de middenvelder maakt een uitstekend seizoen door en wekte daarmee de nodige belangstelling uit binnen -en buitenland. Reijnders had in Alkmaar nog een contract tot 2025.

7 januari