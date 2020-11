Commissarissen ECV stappen vanwege gebrek aan vertrouwen op

De dagelijks leiding bij de ECV, dat de belangen behartigt van de achttien clubs uit de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie, blijft in handen van Jan de Jong. De clubs gaan met elkaar in overleg over de nieuwe samenstelling van de rvc.



,,Er zijn goede plannen in voorbereiding, ook over governance en besluitvorming”, aldus Jaakke. ,,Desondanks wenste een aantal clubs niet te wachten op de verdere discussie daarover. Dit is, zeker in deze tijd, naar onze mening een ongewenste situatie voor het betaald voetbal. Het betaald voetbal staat voor grote vragen en uitdagingen. Dan moet er vertrouwen zijn en dat is er bij een aantal clubs onvoldoende.”