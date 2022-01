Contractloze Kamohelo Mokotjo duikt op bij FC Twente

Mokotjo kwam in de eredivisie al uit voor Feyenoord, PEC Zwolle en FC Twente en vertrok in 2017 naar Brentford. Voor de Londenaren, inmiddels uitkomend in de Premier League, speelde hij 95 duels op het één na hoogste niveau. Mokotjo vertrok in 2020 naar het Amerikaanse St. Cininnatti waar op dat moment Gerard Nijkamp en Jaap Stam de scepter zwaaiden. In november liet de Zuid-Afrikaan zijn contract ontbinden.