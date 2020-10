Coronapaniek is er niet bij de KNVB: ‘Opnieuw stoppen? Dat zien we niet gebeuren’

Door Dennis van Bergen



,,Het is heel frustrerend”, verzucht NAC-directeur Mattijs Manders. Maanden achtereen proberen ze bij de Bredase club de COVID-19-protocollen tot in de puntjes na te leven. Dat wil zeggen: op frequente basis testen, trainen achter gesloten deuren, de anderhalvemeterregel in acht nemen en al die dingen meer. En toch bleek gisteren dat het coronavirus bij de koploper van de eerste divisie genadeloos heeft toegeslagen.