Crisis bij De Graafschap: trainer Snoei noemt Nijland ‘slapjanus’

Van Bommel begon en eindigt tegen Feyenoord

9:53 Mark van Bommel zat 75 duels op de bank van PSV. Hij won er 44, speelde er 14 gelijk en verloor er 17. De Limburger begon zijn excertitie in Eindhoven in de strijd in de Johan Cruijff Schaal, vorig jaar augustus. Tegenstander was Feyenoord, dat in Eindhoven na strafschoppen te sterk was. Gisteren zat Van Bommel voor het laatste op de bank. Weer tegen Feyenoord, in de Kuip.