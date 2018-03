Cruijff leeft over heel de wereld voort

Jupiler League Opnieuw kostbaar puntenverlies voor NEC

23 maart NEC heeft in de eigen Goffert de koppositie in de Jupiler League laten liggen. De Gelderse derby tegen De Graafschap leverde slechts één punt op: 1-1. De club uit Nijmegen kwam daardoor in punten wel op gelijke hoogte met koploper Jong Ajax, maar de Amsterdamse ploeg speelt zondag nog thuis tegen Jong AZ.