Culttrainer Pieter ‘The Champ’ de Jongh wordt bondscoach van Somalië

Eén filmpje veranderde het leven van Pieter de Jongh totaal: ‘Was in één klap bekende Nederlan­der’

Als het jaar 2021 voor iemand tot een totaal ander leven leidde, dan was het wel voor Pieter de Jongh. Een filmpje van de 51-jarige voetbaltrainer uit Asperen, die al bijna tien jaar tot in alle uithoeken van de wereld werkzaam is, ging in maart viral. Na een wedstrijd gaf hij de Zimbabwaanse pers uitleg in een taal die ergens in de verte op Engels moest lijken.

8 januari