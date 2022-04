Cyriel Dessers geniet in kolkende Kuip: ‘Een magische avond? Dat is nog een understatement’

Cyriel Dessers was met twee doelpunten ook tegen Olympique Marseille ( 3-2 zege ) weer de grote man bij Feyenoord. De Belgische spits tekende dit seizoen al voor tien Europese doelpunten en dat deed geen Feyenoorder hem nog voor. De vreugde na het eerste duel in de halve finale van de Conference League was dan ook groot.

,,Ja, je kunt wel zeggen dat het een magische avond was", zei Dessers bij Veronia. ,,En dat is nog een understatement. We hadden er vertrouwen in dat het kon lukken, maar we zijn nog maar halverwege.”

Dessers vond dat Feyenoord in de eerste helft, waarin het na twintig minuten met 2-0 leidde, weinig weggaf. Dat het halverwege toch 2-2 stond was volgens hem vooral toe te schrijven aan “de kwaliteit van Marseille”, en dan vooral van spelmaker Dimitri Payet. “We kennen zijn kwaliteiten maar soms kan je hem gewoon niet stoppen.”

,,De Kuip is sowieso al mooi, maar op zo’n avond... Niet normaal", ging Dessers verder bij ESPN. ,,Deze avond was heel speciaal. Dat merkte je de afgelopen dagen al in de stad. Iedereen keek zo enorm uit naar de wedstrijd. Als het dan zo loopt voor ons is het fantastisch.”

,,Het was wel te verwachten dat het zo’n wedstrijd zou worden, met twee trainers die deze stijl hanteren", doelt de Belg op het kamikazevoetbal in de Kuip. ,,In de tweede helft was er meer controle. Gelukkig konden we stand houden toen zij echt gingen aanvallen, dit geeft ons een goede uitgangspositie voor volgende week.”

..Ik had er meer kunnen maken ja, dat klopt. Maar laat ik die dan maar hebben bewaard voor volgende week. Het is jammer dat die allerlaatste bal, van Alireza (Jahanbakhsh, red.), er niet in gaat. Dat had het helemaal compleet gemaakt. We moeten daar de job zien af te maken.”

Arne Slot

,,Wat een avond", zei trainer Arne Slot. ,,Er is vanavond zo veel gebeurd, ik moest even bijkomen om te kunnen analyseren. Uiteindelijk vind ik wel dat we terecht gewonnen hebben, maar er waren zoveel verrassingen en plotwendingen.”

,,Zij spelen met een vrij hoge laatste linie en wachten lang met teruglopen, daardoor konden wij vaak voor hun keeper komen. Maar ze hebben een heel goede ploeg, dat zag je ook wel aan de kansen die zij kregen. Het is heel knap van ons dat we met hun mee konden.”

,,De laatste 20 minuten moesten we vooral tegenhouden, maar dat kunnen we ook wel aardig. Het is fijn dat de uitgoals niet meer dubbel tellen, dan is 3-2 gewoon een prima uitslag.”